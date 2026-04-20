Η παράσταση “Άγριο Αίμα” σήμερα στο Goethe-Institut Thessaloniki,

Η παράσταση Άγριο Αίμα σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 20 Aπριλίου, 21:00, στο Goethe-Institut Thessaloniki, Βασ. Όλγας 66.

Σε μια εποχή όπου η δημοκρατία δοκιμάζεται και ο φόβος για τον «άλλον» θεριεύει, η νέα παραγωγή της Ars Moriendi Theatre Group στο Goethe–Institut Thessaloniki μετατρέπει μια σχολική αίθουσα σε πεδίο μάχης. Μπορεί η εκπαίδευση να απελευθερώσει, όταν χρησιμοποιεί τα εργαλεία της επιβολής ή μήπως η βία είναι ήδη ενσωματωμένη στη γλώσσα που θεωρούμε ουδέτερη; Μια παράσταση που ξεγυμνώνει τις δυτικές μας ψευδαισθήσεις, ακριβώς τη στιγμή που η κοινωνία γύρω μας μοιάζει έτοιμη να εκραγεί.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σε μια σχολική αίθουσα ενός υποβαθμισμένου σχολείου τα στερεότυπα για τη μετανάστευση και τη βία επιβεβαιώνονται κάθε μέρα. Μια δασκάλα, η Σόνια, έρχεται αντιμέτωπη με μια τάξη εφήβων, που έχουν μάθει να ορίζουν τον κόσμο τους μόνο μέσα από την επίδειξη ισχύος, την παραβατικότητα και τον φυλετικό και σεξουαλικό ρατσισμό. Οι λέξεις της Λογοτεχνίας φαντάζουν ανίσχυρες μπροστά στην οργή τους, μέχρι που μια τυχαία στιγμή πυροδοτεί την έκρηξη και το μάθημα μετατρέπεται σε ομηρία.

Η δασκάλα επιχειρεί να διδάξει τον ανθρωπισμό του Φρίντριχ Σίλερ μέσα από την κάννη ενός όπλου. Μετατρέπει τους μαθητές της σε απρόθυμους πρωταγωνιστές του κλασικού θεάτρου, αναγκάζοντάς τους να ενσαρκώσουν ήρωες από το έργο «Οι Ληστές» ως μια απέλπιδα προσπάθεια να τους «εκπολιτίσει». Σε αυτήν την τάξη η ελευθερία διδάσκεται υπό απειλή, η γλώσσα επιβάλλεται ως κανόνας και η παιδαγωγική μετατρέπεται σε παιχνίδι εξουσίας. Η Σόνια, στην προσπάθειά της να σώσει τους μαθητές της και να υπερασπιστεί τις δυτικές της αξίες, βουτάει μέσα στην ίδια βία που επιχειρεί να πολεμήσεικαι γίνεται ο θύτης που μέχρι χθες αποστρεφόταν.

Είναι οι «ευρωπαϊκές αξίες» το ύψιστο ιδανικό του πολιτισμού μας ή μήπως ο ανθρωπισμός του Σίλερ αποτελεί την τέλεια δικαιολογία για να ασκήσει ένας «πολιτισμένος» άνθρωπος βία σε όποιον δεν του μοιάζει; Η παράσταση «Άγριο Αίμα» παίρνει τη σκυτάλη από την σύγχρονη επικαιρότητα, στήνοντας μια επικίνδυνη αναμέτρηση με τα όρια της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Η ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η Ars Moriendi μετατρέπει την σχολική αίθουσα σε έναν χώρο διαρκούς μετατόπισης. Οι ηθοποιοί μεταμορφώνονται μπροστά στα μάτια του κοινού από ξεχωριστές ανθρώπινες οντότητες σε μαθητές της διπλανής πόρτας και έπειτα σε βίαιους ήρωες του Σίλερ, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και το θέατρο. Τα στερεότυπα εκτίθενται μέχρι να γίνουν σχεδόν αφόρητα, καλώντας τον θεατή να αναρωτηθεί ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι πραγματικά πίσω από τις κοινωνικές ταμπέλες και τους ρόλους που μας επιβάλλονται καθημερινά.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Verrücktes Blut των Nurkan Erpulat και Jens Hillje, είναι βασισμένο στη γαλλική ταινία La Journée de la jupe του Jean-Paul Lilienfeld. Έκανε πρεμιέρα το 2010 στο φεστιβάλ Ruhrtriennale και στο Ballhaus Naunynstraße του Βερολίνου, έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες του μετα-μεταναστευτικού θεάτρου στη Γερμανία.

Το έργο αποτέλεσε το θεατρικό φαινόμενο της δεκαετίας. Αναδείχθηκε ως το Γερμανόφωνο Έργο της Χρονιάς από το έγκριτο περιοδικό Theater heute, προκρίθηκε στο Berliner Theatertreffen 2011, το σημαντικότερο φεστιβάλ γερμανόφωνου θεάτρου και χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Der Spiegel ως το απόλυτο “hit” της σεζόν.

Μεταφράστηκε και παρουσιάστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές σκηνές, πυροδοτώντας θυελλώδεις πολιτικές συζητήσεις για την κρίση της παιδείας και τη βία των περιθωριοποιημένων πληθυσμών. Το έργο έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της «συνύπαρξης» και τον επαναπροσδιορισμό της σε μια Ευρώπη που ορίζεται από το χάσμα της ανισότητας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Nurkan Erpulat & Jens Hillje

Σκηνοθεσία: Θάνος Νίκας

Δραματουργία: Πηνελόπη Χατζηδημητρίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευγενία Κουζέλη

Παίζουν: Βίκυ Δαλαμήτρα, Ειρήνη Ηροδότου, Άγγελος Κουτσοκώστας, Μαρώ Μαυροπούλου, Θέμης Σουφτάς, Τάσος Ταλιανίδης

Γραφιστική Επιμέλεια: Δημήτρης Δάγκαλης

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνία: Λυδία Μπουρτσάλα

Παραγωγή: Ars Moriendi Theatre Group

Αγριο ΑΙμα Πληροφορίες παραστάσεων Πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Απριλίου Τοποθεσία: Goethe-Institut Thessaloniki, Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη Διάρκεια κύκλου: από Δευτέρα 20 Απριλίου έως Τετάρτη 20 Μαΐου Ημέρες & ώρα: κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στις 21:00 Διάρκεια: 90’ (χωρίς διάλειμμα) Εισιτήρια: www.ticketservices.gr/event/goethe-institut-skg-agrio-aima Τιμές εισιτηρίων: 15€ Κανονικό 12€ Μειωμένο (φοιτητές/άνεργοι/ΑμεΑ) 10€ Ατέλεια/Εκπαιδευτικοί (μόνο από το ταμείο στο Goethe-Institut) Πληροφορίες/ Κρατήσεις: arsmoriendi_th@yahoo.gr



Η παράσταση «Άγριο Αίμα» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Goethe-Institut Thessaloniki.