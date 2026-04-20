Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλετιστής στο νοσοκομείο έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά, στην περιοχή Λιανή Άμμος, στη Χαλκίδα, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 6 το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, ένα ΙΧ όχημα συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μηχανάκι.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος περιμένοντας την παροχή πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο |Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.