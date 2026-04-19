Θεσσαλονίκη: Η Αθηνά Αηδονά στην εκδήλωση μνήμης για την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Στην εκδήλωση μνήμης για την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, την οποία διοργάνωσαν σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος και η Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, συμμετείχε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Η κεντρική πολιτική εκδήλωση, εν όψει της 24ης Απριλίου, «Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία», πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

«Η 24η Απριλίου σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες και μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Και η ημέρα αυτή δεν αφορά μόνον τον Αρμενικό λαό -αφορά όλους μας. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί συλλογικό καθήκον και ηθική υποχρέωση απέναντι στην ανθρωπότητα. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι η λήθη δεν μπορεί -και δεν πρέπει- να αποτελέσει επιλογή», ανέφερε στον χαιρετισμό της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Με την επισήμανση ότι η «Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ήταν, είναι και θα αποτελεί πάντοτε ένα ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο της πόλης και της Κεντρικής Μακεδονίας», η κ. Αηδονά τόνισε ότι το μήνυμα της επετείου «παραμένει επίκαιρο και επιτακτικό: καμία μορφή μισαλλοδοξίας, καμία πολιτική άρνησης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κ. Αηδονά τόνισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των Αρμενίων τόσο στην αδιάκοπη προσπάθεια για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, όσο και στον διαρκή αγώνα για τη διεκδίκηση της ιστορικής δικαίωσης.

«Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων και συγχρόνως υποκλινόμαστε στη δύναμη εκείνων που κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν. Και δηλώνουμε χωρίς περιστροφές, καθαρά και με συνέπεια, ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Αρμενικής κοινότητας στον αγώνα για την καθολική αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, ώστε να δικαιωθεί η μνήμη εκείνων που χάθηκαν τόσο άδικα και τόσο βίαια -όχι για κάτι που έκαναν, αλλά για αυτό που ήταν. Η μνήμη θα παραμείνει ζωντανή. Γιατί μόνο μέσα από τη μνήμη μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν “Ποτέ Ξανά”», τόνισε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

