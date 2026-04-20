ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ένας αιώνας, τέσσερα γράμματα, ένα έμβλημα, μία ιδέα – 100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του με την 20η Απριλίου να θεωρείται ιστορική μέρα για τον σύλλογο. Μόλις το ρολόι έδειξε 00:00, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έστειλε μέσα από τα social media το δικό της μήνυμα για τον ένα αιώνα ζωής του συλλόγου.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ. Τέσσερα γράμματα. Ένα έμβλημα. Μία ιδέα. Από το Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί σε κάθε γωνιά της Γης. Μία σπίθα έγινε φλόγα. Και η φλόγα έγινε πυρκαγιά, που δεν σβήνει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μνήμη. Είναι πάθος. Είναι οικογένεια.

Τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει… Ένας αιώνας ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ. Ένας αιώνας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Ένας αιώνας ΟΝΕΙΡΟΥ και ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ. Μέσα από στάχτες, δάκρυα, μάχες, πόνο και θριάμβους, δεν σταματήσαμε ποτέ. Δεν λυγίσαμε. Δεν ξεχάσαμε. Δεν σιωπήσαμε. Γίναμε πιο δυνατοί. Πιο πολλοί. Γίναμε ένα.

Και τώρα… δεν κοιτάμε πίσω. Με την συνείδηση καθαρή και με οδηγό την ιστορία μας, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο. Πανθεσσαλονίκειος, Αθλητικός, Όμιλος, Κωνσταντινοπουλιτών. 100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας! Κι είμαστε ακόμα στην αρχή…»

