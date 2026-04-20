Αντιδράσεις κατά Ισραηλινού στρατιώτη που χτυπούσε με σφυρί άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζει το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα».

Το επιτελείο ανέφερε μέσω X ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη δεν συνάδει με τις «αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Αναφερόταν σε φωτογραφία η οποία έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση μέσω των social media και εικονίζει ένστολο να χτυπά με σφυρί πεσμένο άγαλμα που εικονίζει τον Ιησού πάνω στον σταυρό του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, πρόσθεσε, ο στρατιώτης συμμετέχει σε επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.


Σύμφωνα με το ανακοινωθέν θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα σε βάρος όσων ενέχονται στο συμβάν και θα προσφερθεί βοήθεια στην κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Περίπου ο ένας στους τρεις πολίτες του Λιβάνου είναι χριστιανός.

Το συμβάν αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που χαρακτηρίζεται προσκείμενο στο Ιράν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε αυτή που αποκαλεί «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως συνεχίζει να καταστρέφει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και δεν έχει «πρόθεση» να προκαλέσει φθορές σε πολιτικές υποδομές, ιδίως χώρους λατρείας ή θρησκευτικά σύμβολα.

