Survivor: Απόψε το πάρτι ένωσης με καλεσμένο τον Νίκο Κουρκούλη

Το πάρτι της ένωσης στο Survivor έρχεται απόψε, Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένο τον Νίκο Κουρκούλη.

Για κάθε Survivor, το πάρτι της Ένωσης αποτελεί τον πρώτο στόχο, από την στιγμή που μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι ένα κομβικό σημείο του Survivor, μία εμπειρία που όλοι ανυπομονούν να ζήσουν. Είναι η στιγμή που οι δύο ομάδες ενώνονται για να διασκεδάσουν μαζί.

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι 15 Survivors που κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ, θα απολαύσουν το μπάνιο τους και θα φορέσουν όμορφα ρούχα. Στη συνέχεια τους περιμένει ένα πλουσιοπάροχο, απολαυστικό γεύμα. Σε ποιες θέσεις θα επιλέξουν να καθίσουν; Ποιοι Μπλε θα βρεθούν δίπλα σε Κόκκινους; Νέες παρέες δημιουργούνται και οι παλιές παρέες παρεξηγούνται.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πάρτι, με τον Νίκο Κουρκούλη και τον ξεχωριστό διαγωνισμό τραγουδιού μεταξύ των Survivors. «Το γλέντι», «Θεσσαλονίκη μου» και «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» είναι μερικά από τα τραγούδια που θα ακουστούν.

Απόψε, κάθε ερμηνεία των Survivors θα βαθμολογείται από μία ξεχωριστή κριτική επιτροπή, την οποία αποτελούν ο Νίκος Κουρκούλης, η Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Λιανός.

