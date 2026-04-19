Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος οδηγός για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

Στη σύλληψη ενός 68χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 18ης Απριλίου 2026, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με Ι.Χ.Ε. όχημα στην οδό οδός Μοναστηρίου πραγματοποιώντας ακανόνιστους ελιγμούς, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε μέσω αλκοτέστ ότι ο 68χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.