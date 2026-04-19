Οδική εκδρομή στο Μπιλμπάο ανακοίνωσε ο Σ.Φ ΠΑΟΚ

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στρέφει πλέον, εξ ολοκλήρου, την προσοχή του στους τελικούς του FIBA Europe Cup (22-29/04) με την Μπιλμπάο.

Ο κόσμος του Δικεφάλου περιμένει με προσμονή και ανυπομονησία τα παιχνίδια, κάτι που αποδεικνυέται στην ταχύτητα που «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια στην “PAOK Sports Arena”.

Αυτό δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που δείχνει το πόσο περιμένουν οι φίλοι της ομάδας αυτά τα δύο σπουδαία παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι μόνος του ούτε στην «Bilbao Arena», εκεί που θα επιδιώξει να κατακτήσει το τρόπαιο (29/04, 21:00).

Ο Σ.Φ ΠΑΟΚ Τούμπας ανακοίνωσε οδική εκδρομή στο Μπιλμπάο για να σταθεί δίπλα στους παίκτες του Παντελή Μπούτσκου.

Η ανακοίνωση του Σ.Φ ΠΑΟΚ:

«Ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Τούμπας διοργανώνει οδική εκδρομή για τον τελικό με την Μπιλμπάο στην Ισπανία. Για πληροφορίες, καθημερινά στον Σύνδεσμο της Τούμπας και στα γνωστά πρόσωπα και τηλέφωνα».

Πηγή: metrosport.gr