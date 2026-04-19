Οδική εκδρομή στο Μπιλμπάο ανακοίνωσε ο Σ.Φ ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στρέφει πλέον, εξ ολοκλήρου, την προσοχή του στους τελικούς του FIBA Europe Cup (22-29/04) με την Μπιλμπάο.

Ο κόσμος του Δικεφάλου περιμένει με προσμονή και ανυπομονησία τα παιχνίδια, κάτι που αποδεικνυέται στην ταχύτητα που «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια στην “PAOK Sports Arena”.

Αυτό δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που δείχνει το πόσο περιμένουν οι φίλοι της ομάδας αυτά τα δύο σπουδαία παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι μόνος του ούτε στην «Bilbao Arena», εκεί που θα επιδιώξει να κατακτήσει το τρόπαιο (29/04, 21:00).

Ο Σ.Φ ΠΑΟΚ Τούμπας ανακοίνωσε οδική εκδρομή στο Μπιλμπάο για να σταθεί δίπλα στους παίκτες του Παντελή Μπούτσκου.

Η ανακοίνωση του Σ.Φ ΠΑΟΚ:

«Ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Τούμπας διοργανώνει οδική εκδρομή για τον τελικό με την Μπιλμπάο στην Ισπανία. Για πληροφορίες, καθημερινά στον Σύνδεσμο της Τούμπας και στα γνωστά πρόσωπα και τηλέφωνα».

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καστοριά: Μεγάλη αναστάτωση από τις τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους – Έκλεψαν χρυσές λίρες από 93χρονη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Αθηνά Αηδονά στην εκδήλωση μνήμης για την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αλίνα Κωτσοβούλου – Το τρυφερό μήνυμα στον Στάθη Μαντζώρο: “Σήμερα έχεις γενέθλια”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Απαράδεκτος ο Ντόναλντ Τραμπ: Λέει “έξω” σε γυναίκα δημοσιογράφο όταν το ρωτάει για τις εξελίξεις στον πόλεμο – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου: Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου όχι γιατί είναι τέλειο, αλλά γιατί με κράτησε ζωντανή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος οδηγός για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς