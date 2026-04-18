Απαράδεκτες εικόνες στη Ρόδο: Παίκτης έριξε μπουνιά σε διαιτητή και του πέταξε την μπάλα στο κεφάλι – Δείτε το βίντεο

Απαράδεκτες εικόνες σε αγώνα εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ στη Ρόδο, με έναν παίκτη να επιτίθεται άγρια στον διαιτητή.

Έπειτα από μία τεχνική ποινή που τον χρέωσε ο διαιτητής στο εργασιακό πρωτάθλημα της Ρόδου, ο μπασκετμπολίστας έχασε τελείως τον έλεγχο. Αρχικά του πέταξε την μπάλα στο κεφάλι και στη συνέχεια τον χτύπησε με μπουνιά.

Ο αθλητής ήταν, μάλιστα, τόσο εκτός ελέγχου, που επιχείρησε να ξαναχτυπήσει τον διαιτητή, αλλά τον συγκράτησαν οι υπόλοιποι παίκτες.

Μετά από αυτό το απαράδεκτο συμβάν, ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Δωδεκανήσου προχώρησε σε αίτημα για αναστολή του εργασιακού πρωταθλήματος στη Ρόδο μέχρι να εξασφαλιστεί η απαραίτητη προστασία για τους διαιτητές.

Δείτε το βίντεο

Η ανακοίνωση:

“Με αφορμή το σοβαρό γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα του εργασιακού πρωταθλήματος, όπου αθλητής προέβη σε βιαιοπραγία εις βάρος εν ενεργεία διαιτητή, το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Δ.Κ.Δ συνεδρίασε εκτάκτως εκφράζοντας την απόλυτη καταδίκη του για το περιστατικό αυτό και την στήριξη του με οποιαδήποτε τρόπο απαιτηθεί στον συνάδελφο μας που δέχτηκε την παραπάνω επίθεση.

Η επίθεση κατά διαιτητή δεν αποτελεί μόνο απαράδεκτη και ποινικά διωκόμενη συμπεριφορά, αλλά συνιστά ευθεία προσβολή των θεμελιωδών αρχών του αθλητισμού. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές σε κανένα επίπεδο διοργάνωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1) Να ζητήσει την άμεση διακοπή του εργασιακού πρωταθλήματος έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας των διαιτητών.

2) Να καλέσει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον υπαίτιο αθλητή.

3) Να απαιτήσει από τη διοργανώτρια αρχή τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των διαιτητών”.

Ρόδος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

