Ηρακλής-ΠΑΟΚ: Οι ξένοι των δύο ομάδων που έμειναν εκτός

Γνωστές έγιναν οι εξάδες των ξένων για το παιχνίδι Ηρακλής-ΠΑΟΚ ενόψει της μεταξύ αναμέτρησης στο Ιβανώφειο (18/04, 18:15).

Για τους γηπεδούχους, ο Ζόραν Λούκιτς επέλεξε να αφήσει εκτός τον Ζακ Ντάρκο-Κέλι.

Οι «κυανόλευκοι» θα παραταχθούν με τους Στρονγκ, Σεγκού, Έντλερ-Ντέιβις, Ουέρ, Σμιθ και Φάντερμπερκ, ποντάροντας στην ισορροπία ανάμεσα σε περιφερειακή δημιουργία και παρουσία στη ρακέτα.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παντελής Μπούτσκος αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Πάτρικ Μπέβερλι, έχοντας εμφανώς το βλέμμα στραμμένο και στον επερχόμενο ευρωπαϊκό τελικό απέναντι στην Μπιλμπάο (22/04, 19:15).

Η εξάδα των ξένων του «Δικεφάλου» αποτελείται από τους Ταϊρί, Άλεν, Ντίμσα, Μέλβιν, Ομορούγι και Μουρ.

Το παιχνίδι στο «καυτό» Ιβανώφειο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πηγή: metrosport.gr