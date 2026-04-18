Ηρακλής-ΠΑΟΚ: Οι ξένοι των δύο ομάδων που έμειναν εκτός
Γνωστές έγιναν οι εξάδες των ξένων για το παιχνίδι Ηρακλής-ΠΑΟΚ ενόψει της μεταξύ αναμέτρησης στο Ιβανώφειο (18/04, 18:15).
Για τους γηπεδούχους, ο Ζόραν Λούκιτς επέλεξε να αφήσει εκτός τον Ζακ Ντάρκο-Κέλι.
Οι «κυανόλευκοι» θα παραταχθούν με τους Στρονγκ, Σεγκού, Έντλερ-Ντέιβις, Ουέρ, Σμιθ και Φάντερμπερκ, ποντάροντας στην ισορροπία ανάμεσα σε περιφερειακή δημιουργία και παρουσία στη ρακέτα.
Στην αντίπερα όχθη, ο Παντελής Μπούτσκος αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Πάτρικ Μπέβερλι, έχοντας εμφανώς το βλέμμα στραμμένο και στον επερχόμενο ευρωπαϊκό τελικό απέναντι στην Μπιλμπάο (22/04, 19:15).
Η εξάδα των ξένων του «Δικεφάλου» αποτελείται από τους Ταϊρί, Άλεν, Ντίμσα, Μέλβιν, Ομορούγι και Μουρ.
Το παιχνίδι στο «καυτό» Ιβανώφειο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πηγή: metrosport.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λέσβος: 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές
- Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει
- Τραμπ για Ιράν: Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά – Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν με τα Στενά του Ορμούζ