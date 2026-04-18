Ηρακλής: Στην κερκίδα και οι οπαδοί της Ράγιο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Στο πλευρό των φίλων του Ηρακλή για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ το απόγευμα του Σαββάτου (18/04, 18:15), βρίσκονται και οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα στο Ιβανώφειο.

Οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας διατηρούν εδώ και χρόνια στενούς δεσμούς φιλίας με τους αντίστοιχους του Γηραιού και αποφάσισαν να παραμείνουν στην Ελλάδα μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την ομάδα τους και να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τις φωνές των φίλων του Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Δικέφαλο.

Η παρουσία τους έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή τους στην Αθήνα, όπου είχαν βρεθεί για τον προημιτελικό του Conference League απέναντι στην ΑΕΚ.

Στο κατάμεστο Ιβανώφειο, το πέταλο των οπαδών του Ηρακλή έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο χρώμα, καθώς δίπλα στο κυανόλευκο κυματίζει και το κόκκινο της Ράγιο. Η κοινή παρουσία των δύο πλευρών δημιουργεί μια ξεχωριστή εικόνα, που αναδεικνύει τη δυναμική των οπαδικών σχέσεων πέρα από σύνορα.

Η ατμόσφαιρα αναμένεται εκρηκτική, με τους φιλάθλους να δίνουν τον δικό τους τόνο σε ένα ντέρμπι που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, όχι μόνο για την αγωνιστική του σημασία, αλλά και για το ιδιαίτερο σκηνικό στις εξέδρες.

Πηγή: metrosport.gr

Ιβανώφειο ΚΑΕ Ηρακλής

