Αθήνα: Παράσυρση ανήλικης από μοτοσικλέτα με εγκατάλειψη στη Λιοσίων – Σε σοβαρή κατάσταση το κορίτσι
Σε σοβαρή κατάσταση εισήχθη στο ΚΑΤ μια ανήλικη που το απόγευμα του Σαββάτου παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα επί της Λιοσίων.
Το περιστατικό σύμφωνα με το newsbeast.gr, έγινε στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο, με τον ασυνείδητο οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη (15-16 ετών) και να διαφεύγει από το σημείο.
Σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.