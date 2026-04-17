Η αμήχανη στιγμή που ο Μακρόν σφιχταγκαλιάζει και φιλά τη Μελόνι έξω από το προεδρικό μέγαρο στο Παρίσι – Δείτε βίντεο

Μια μάλλον περίεργη σκηνή εκτυλίχθηκε στο Παρίσι με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την Τζόρτζια Μελόνι.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχεται την Ιταλίδα πρωθυπουργό στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου στα Ηλύσια Πεδία, για τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών με θέμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που η Μελόνι βγαίνει από το αμάξι της ντυμένη στα κόκκινα, με τον Μακρόν να την πλησιάζει. Στη συνέχεια, την κρατάει σχετικά σφιχτά από τους ώμους και την φιλάει σταυρωτά, με τα φιλιά μεταξύ τους να κρατάνε σε διάρκεια λίγο παραπάνω από το τυπικό.

Μάλιστα, η έκφραση της Ιταλίδας πολιτικού είναι χαρακτηριστική, καθώς γουρλώνει τα μάτια της, ενώ στη συνέχεια κάτι λένε με τον Μακρόν και ξεσπάνε κι οι δύο στα γέλια.

Δείτε το βίντεο

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι μια ημέρα πριν, η Μελόνι είχε γίνει δέκτης για ακόμη μια φορά της… ιπποτικής συμπεριφοράς του Έντι Ράμα, που γονάτισε ξανά μπροστά της όταν τη συνάντησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιταλία.