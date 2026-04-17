Νίκος Ζωιδάκης: Δεν θα πήγαινα στη Eurovision, εμείς είμαστε για τους γάμους και τα πανηγύρια

Για το ενδεχόμενο να βρισκόταν κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ρωτήθηκε ο Νίκος Ζωιδάκης.

Αφού δήλωσε αρνητικός σε αυτό το σενάριο, ο λυράρης τόνισε πως η καλλιτεχνική του ταυτότητα ταιριάζει με τα γλέντια, τα πανηγύρια, και τους γάμους.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή 17 Απριλίου, ο Νίκος Ζωιδάκης κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για τον Ακύλα και παράλληλα ρωτήθηκε για το αν θα σκεφτόταν να συμμετάσχει στη Eurovision.

«Μια χαρά είναι ο Ακύλας. Αφού αρέσει στον πολύ κόσμο. Ό,τι προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου, σίγουρα κάτι λέει. Δεν μπορεί να είναι μπουνταλάδες οι πολλοί. Εγώ στη Eurovision δεν θα πήγαινα, εμείς είμαστε για τους γάμους και για τα πανηγύρια. Για τα γλέντια», ανέφερε χαρακτηριστικά εκείνος.

Συνεχίζοντας, ο μουσικός σημείωσε πως δεν θα μπορούσε να στηρίξει μία πιθανή συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού. «Η Eurovision είναι άλλου είδους τερτίπι, το οποίο νομίζω πως δεν μπορώ να εκπροσωπήσω και, όταν δεν μπορώ να υποστηρίξω κάτι, το αποφεύγω πάντα», πρόσθεσε.

Τέλος, έκανε μία αναφορά στην Άννα Βίσση λέγοντας πως τη θαυμάζει για όσα έχει πετύχει: «Δεν ζηλεύω την Άννα Βίσση. Καμαρώνω γιατί και την αγαπώ, έχω συνεργαστεί μαζί της και τη θαυμάζω, αλλά και θεωρώ ότι είναι μια καλλιτέχνιδα που της αξίζει αυτό που της συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο».

