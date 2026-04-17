Axios: Οι ΗΠΑ σκέφτονται να δώσουν 20 δισεκ. δολάρια στο Ιράν με αντάλλαγμα το εμπλουτισμένο ουράνιό του

Μετά τις αποτυχημένες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), οι δύο πλευρές θέλουν να δώσουν μια ακόμα ευκαιρία στην διπλωματία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν θέσει εξαρχής τις «κόκκινες γραμμές» τους στις διαπραγματεύσεις, με το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και πιο συγκεκριμένα τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ΗΠΑ – με φόντο το νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν – εξετάζουν τρόπους προκειμένου να πείσουν την Ισλαμική Δημοκρατία να παραδώσει ή έστω να εξαλείψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση της Τεχεράνης από την συνέχιση του πυρηνικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και επιπλέον δύο πηγές με γνώση των συνμιλιών, η αμερικανική πλευρά διαπραγματεύεται με την Ισλαμική Δημοκρατία ένα σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την «απελευθέρωση» ιρανικών «παγωμένων» assets αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το αντάλλαγμα; Το Ιράν να παρατήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του.

