Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της, είναι σύμβολο ελπίδας

Σύμβολο ελπίδας χαρακτήρισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη την Ιωάννα Τούνη, αναφερόμενη στην έκβαση της δίκης για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Instagrammer.

Οι δύο δράστες καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό βλάβη, ενώ η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση κατά της απόφασης, με την αρμόδια εισαγγελέα να κρίνει ότι θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί μεγαλύτερες ποινές.

Το μοντέλο τόνισε ότι η φίλη της δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της νίκης της, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση έπαψε να έχει προσωπικό χαρακτήρα, αφού μετατράπηκε σε έναν αγώνα για όλες τις γυναίκες.

Όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την καταδικαστική απόφαση που δικαίωσε την Ιωάννα Τούνη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σημείωσε: «Και η ίδια η Ιωάννα δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της. Έχει παλέψει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Από κάποιο σημείο και μετά δεν ήταν μόνο προσωπικό, ήταν ένας αγώνας και για όλες τις γυναίκες. Αναρωτιόμαστε τι έχει κάποιος μέσα του σαν άνθρωπος για να κάνει κάτι τέτοιο σε μια γυναίκα. Το στομάχι που είχε η Ιωάννα με αυτά που ακουγόντουσαν, εγώ σαν φίλη της δεν τα άντεχα. Η Ιωάννα είναι ένα σύμβολο ελπίδας. Αυτή η δικαίωση δεν ήταν μόνο για την Ιωάννα, ήταν για όλους».

Πέρα από την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή. Όπως εξομολογήθηκε, η ζωή με τον σύντροφό της είναι υπέροχη. «Μετά από ενάμιση χρόνο που έχω χωρίσει από τον πρώην σύζυγό μου, η ζωή με το αγόρι μου τώρα, είναι έρωτας. Είναι υπέροχο. Είναι το πιο ωραίο συναίσθημα στον κόσμο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι το άκρως αντίθετος από μένα. Στο πρόβλημα που είχα, που ήμουν μόνη μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι να έχω νιώσει να με θέλει κάποιος για εμένα. Όλοι στην αρχή ήταν της βιτρίνας», εκμυστηρεύτηκε.

Όσον αφορά στο αν θα την ενδιέφερε να κάνει κάτι στην τηλεόραση, διευκρίνισε ότι δεν έχει χρόνο και ότι κάτι τέτοιο δεν θα της επέτρεπε να αφιερωθεί όσο θα ήθελε στις άλλες τις επαγγελματικές ασχολίες. «Θεωρώ ότι δεν έχω τον χρόνο να κάνω κάτι τηλεοπτικά. Θα με αποσπάσει από τα υπόλοιπα που κάνω», είπε συγκεκριμένα.