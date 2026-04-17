Τραμπ: Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως «όπλο» απέναντι στη διεθνή κοινότητα.

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε μία ακόμη ανάρτησή του.

Η δήλωση έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή και της αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από το Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε άλλη ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες του από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο Truth Social.