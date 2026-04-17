MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως «όπλο» απέναντι στη διεθνή κοινότητα.

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε μία ακόμη ανάρτησή του.

Η δήλωση έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή και της αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από το Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε άλλη ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες του από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο Truth Social.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τραμπ: “Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει πλέον τον Λίβανο, φτάνει πια” – Τι είπε για το ουράνιο του Ιράν

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Προσοχή! Συσκευασμένη φέτα είναι μολυσμένη με λιστέρια – Είχε ανακληθεί και η χύμα!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ανάληψη πολιτικής ευθύνης χωρίς παραίτηση, είναι λόγια του αέρα – Να τον αποπέμψει άμεσα ο πρωθυπουργός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης: Τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του μετά τη ρήξη ανευρύσματος

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο D4vd συνελήφθη για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 17η Απριλίου