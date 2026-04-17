Δήμος Πολυγύρου: Επισκευάστηκε μετά από χρόνια ο δρόμος μπροστά από το σχολείο Γερακινής– Καλυβών

Μία σοβαρή κακοτεχνία στον δρόμο μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Γερακινής-Καλυβών, όπου λίμναζαν τα νερά της βροχής και εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών, για περίπου μία δεκαετία, αποκατέστησε η Διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, διορθώνοντας την κλίση του δρόμου.

«Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό και είχε επισημανθεί επανειλημμένα από τη σχολική κοινότητα, για χρόνια δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει στάσιμη. Η σημερινή διοίκηση, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος, προχώρησε στην επίλυσή του μόλις κατέστη εφικτό, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών», αναφέρειο

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε δεσμευτεί ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει και φροντίσαμε να το υλοποιήσουμε μόλις διασφαλίστηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που απασχολούσε τη σχολική κοινότητα εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει δοθεί η απαραίτητη λύση. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι δεσμεύσεις μας δε μένουν στα λόγια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Λίγη υπομονή χρειάζεται και καλή διάθεση συνεργασίας», επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ευάγγελος Αρβανίτης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και άλλα σημαντικά έργα, όπως η ανακατασκευή της σκεπής του Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης και η τοποθέτηση δύο επιπλέον αιθουσών, η δημιουργία ξεχωριστής εισόδου στο Νηπιαγωγείο της Ολύνθου, η τοποθέτηση νέας περίφραξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου, αποτέλεσαν αιτήματα που για πολλά χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα, αλλά ικανοποιήθηκαν και αυτά από την παρούσα διοίκηση, μόλις υπήρξε η δυνατότητα υλοποίησής τους.