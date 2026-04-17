Γιώργος Μυλωνάκης: Τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Σταθερή παραμένει η κατάσταση που παρουσιάζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή του, μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026), κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με μία λιτή ανακοίνωση, το νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” το πρωί της Παρασκευής (17/4) αναφέρει:

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».