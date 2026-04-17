Ετεοκλής Παύλου: Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε τα εύσημα για την καλοκαιρινή εκπομπή, ενώ η πορεία της χειμερινής χρεώνεται στην ομάδα

Στην εκπομπή Breakfast@Star, η τηλεοπτική παρέα σχολίαζε πρόσφατες δηλώσεις της Μαρία Αντωνά, όταν ο Ετεοκλής Παύλου έκανε μια πιο στοχευμένη παρατήρηση σχετικά με την Κατερίνα Καραβάτου.

Αρχικά, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε: «Τα εύσημα της πορείας της καλοκαιρινής εκπομπής τα πήρε η Κατερίνα Καραβάτου ως παρουσιάστρια, επικοινωνιακά τουλάχιστον και πώς βγήκε προς τα έξω. Την πορεία της χειμερινής εκπομπής που δεν είναι τόσο επιτυχημένη, την έχει χρεωθεί η ομάδα χωρίς την Κατερίνα Καραβάτου. Οπότε θα μπορούσε να νιώθει αδικημένη η Μαρία Αντωνά».

Και κάπου εκεί ήρθε η παρέμβαση της Ελένης Χατζίδου, η οποία αποκάλυψε: «Εγώ ξέρω ότι η Μαρία Αντωνά έχει ήδη κρούση από άλλη εκπομπή, έχει πρόταση και της αρέσει πολύ».