Ετεοκλής Παύλου: Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε τα εύσημα για την καλοκαιρινή εκπομπή, ενώ η πορεία της χειμερινής χρεώνεται στην ομάδα
THESTIVAL TEAM
Στην εκπομπή Breakfast@Star, η τηλεοπτική παρέα σχολίαζε πρόσφατες δηλώσεις της Μαρία Αντωνά, όταν ο Ετεοκλής Παύλου έκανε μια πιο στοχευμένη παρατήρηση σχετικά με την Κατερίνα Καραβάτου.
Αρχικά, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε: «Τα εύσημα της πορείας της καλοκαιρινής εκπομπής τα πήρε η Κατερίνα Καραβάτου ως παρουσιάστρια, επικοινωνιακά τουλάχιστον και πώς βγήκε προς τα έξω. Την πορεία της χειμερινής εκπομπής που δεν είναι τόσο επιτυχημένη, την έχει χρεωθεί η ομάδα χωρίς την Κατερίνα Καραβάτου. Οπότε θα μπορούσε να νιώθει αδικημένη η Μαρία Αντωνά».
Και κάπου εκεί ήρθε η παρέμβαση της Ελένης Χατζίδου, η οποία αποκάλυψε: «Εγώ ξέρω ότι η Μαρία Αντωνά έχει ήδη κρούση από άλλη εκπομπή, έχει πρόταση και της αρέσει πολύ».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν μαθητές που πήγαιναν να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο στην πολιτεία Μπένουε
- Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξωφρενικά αδύναμη έως και αστεία η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή
- Γιάννης Τσιμιτσέλης: Και να με βασανίσετε, δεν μπορώ να σας πω κάτι για τον γάμο της Δανάης