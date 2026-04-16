Τραμπ: Πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – Μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, το Σαββατοκύριακο οι καθοριστικές συζητήσεις

Κοντά σε μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «είμαστε πολύ κοντά» σε συμφωνία, επισημαίνοντας πως η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πλέον πιο διαλλακτική. «Οι Ιρανοί σήμερα είναι πρόθυμοι να κάνουν πράγματα που αρνούνταν προηγουμένως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είναι βέβαιο αν θα χρειαστεί παράταση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιώντας πως σε αντίθετη περίπτωση «οι μάχες θα ξαναρχίσουν».

Αναφερόμενος στις πιθανές επιπτώσεις μιας συμφωνίας, ο Τραμπ εκτίμησε ότι θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. «Το πετρέλαιο θα υποχωρήσει, οι τιμές θα πέσουν και ο πληθωρισμός θα μειωθεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει «σχεδόν συμφωνήσει στα πάντα», συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο για περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς και να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ, σε περίπτωση που υπογραφεί εκεί η συμφωνία, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη τελετή.

