Έρχεται γιορτή με χορούς και πικ νικ στον Αστικό Αμπελώνα του δήμου Θεσσαλονίκης

Ενα ξεχωριστό πικ νικ διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, σε συνεργασία με την 4η Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Δίκτυο Αστικών Αμπελώνων (Urban Vineyards Association (UVA)), την Κυριακή 26 Απριλίου, από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στον Αστικό Αμπελώνα Δήμου Θεσσαλονίκης (έναντι Γκαίτε, Τζοβαροπούλου 8)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστικών Αμπελώνων 2026, οι πόλεις-μέλη του δικτύου αναδεικνύουν φέτος τη σημασία της σύνδεσης της παραγωγής τροφής με τα αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται μια κοινή δράση στους αστικούς αμπελώνες των πόλεων του δικτύου, στην Αδελαΐδα, στη Βιέννη, στη Βραζιλία, στην Κατάνια, στη Ρώμη και στο Λονδίνο, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με την αστική γεωργία, τη βιωσιμότητα και τους δημόσιους πράσινους χώρους.

Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε, να καθίσουμε μαζί στον αμπελώνα, να γνωριστούμε, να συζητήσουμε, να μοιραστούμε ιδέες και να χορέψουμε σε μια ανοιχτή γιορτή της Κοινότητας και της πόλης.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν:

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης

Η Πρόεδρος της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας, Ελευθερία Παπαθωμά – Γνωριμία με την 4η Δημοτική Κοινότητα.

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ Μαρία Παρταλίδου – Η σημασία της αστικής καλλιέργειας στην ευημερία των κατοίκων.

Η εκπρόσωπος του Αστικού Αμπελώνα για το δίκτυο Urban Vineyards Association Όλγα Βουτσικάκη, Εξ. Συνεργάτιδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γεωπόνος, Αρχ. Τοπίου) – Γνωριμία με τον τόπο και το δίκτυo.

Η Εκπρόσωπος του εγχειρήματος Kipos3 – λαχανόκηποι γειτονιάς Ελευθερία Γαβριηλίδου, ιδρυτικό μέλος του εγχειρήματος, Αρχιτέκτονας, Αρχ. Τοπίου – Ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία των αστικών λαχανόκηπων και την κοινότητα.

Δύο χορευτικές ομάδες της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνο τον κ. Βασίλη Αδαμόπουλο, οι οποίες θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

09:45-10:15 | Προσέλευση και υποδοχή

10:15-10:30 | Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός

10:30 – 11:15 | Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τις χορευτικές ομάδες της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας

11:15 -11:45 | Διάλειμμα

11:45 – 12:45 | Παρουσίαση πρωτοβουλιών – Ανοιχτή συζήτηση με τους εκπροσώπους

12:45 – 15:00 | Πικ Νικ στον αμπελώνα – ελεύθερη ώρα