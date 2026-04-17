Τσουκαλάς για δηλώσεις Γεωργιάδη: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα -Παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο κ. Μητσοτάκης

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις πρωινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τον Κώστα Τσουκαλά να επισημαίνει ότι «παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο κ. Γεωργιάδης μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 και εξαπέλυσε «πυρά» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, παρενέβη λίγο μετά στον ίδιο σταθμό και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, δίνοντας τη δική του απάντηση.

Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: «Κάθε φορά λέει κάτι ακραίο, γίνεται θόρυβος και μετά υπαναχωρεί»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Έχω ζητήσει την πράξη με την οποία ακυρώνεται η ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου, ακόμα την περιμένω. Όπως τον είχα καλέσει να δώσει στη δημοσιότητα και τα στοιχεία των βουλευτών της αντιπολίτευσης, όπου έλεγε και απειλούσε ότι του έχουν ζητήσει ρουσφέτια, ακόμα τα περιμένω. Ο κ. Γεωργιάδης κάθε φορά βγαίνει, λέει κάτι ακραίο, γίνεται θόρυβος και μετά υπαναχωρεί».

«Ο πρωθυπουργός είναι εγκέφαλος της μισαλλοδοξίας και της δολοφονίας χαρακτήρων»

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης «είναι αντιπρόεδρος της ίδιας παράταξης όπου πριν οκτώ μήνες έλεγε “μην ακουμπάτε τη Δικαιοσύνη, μην κάνετε καν κριτική και σήμερα πιο χυδαία επίθεση στη Δικαιοσύνη από εκείνη που κάνει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι για να αξιολογήσουμε ποιος είναι εκείνος που επιλέγει την τοξικότητα και τον φανατισμό, και δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης, ο πρωθυπουργός είναι. Ο κ. Γεωργιάδης παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός, δεν είναι εκείνος ο εγκέφαλος εκείνης της στρατηγικής. Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι «η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι επίθεση στη Δημοκρατία», ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε: «Επίθεση στη Δημοκρατία είναι κάθε πράξη την οποία επιλέγει αυτή η κυβέρνηση. Επίθεση στη Δημοκρατία είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου κάνανε λάφυρο έναν οργανισμό για να χρηματοδοτούνε την καμπάνια της ΝΔ. Επίθεση στη Δημοκρατία είναι οι υποκλοπές που όταν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με στοιχεία δεν του αρέσουν του κ. Γεωργιάδη, όταν τις επιλέγει ο πρωθυπουργός -ακόμα κι αν παρακολουθεί τον ίδιο τον Γεωργιάδη- εκεί δεν τον πειράζει, αλλά αν διαρρέονται επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχουν αιτιολόγηση είναι επίθεση στη Δημοκρατία».

«Βελόπουλος και Λατινοπούλου είναι οι “πατερίτσες” του καθεστώτος Μητσοτάκη»

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας ότι «είναι οι “πατερίτσες” του καθεστώτος Μητσοτάκη».

Όπως είπε, «είναι δεδομένο το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ή Μητσοτάκης με Βελόπουλο ή ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση προοδευτική, άρα δεν μας κάνει κάποια εντύπωση η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου. Θα βλέπετε, όσο προχωράνε οι εκλογές, ο κ. Βελόπουλος θα εμφανίζεται πλέον ως μια συμπληρωματική δύναμη της ΝΔ. Η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου ήταν πολλά κλικ διαφορετική από τις προηγούμενες». Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε πως «ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, είναι η μόνη που διώχνει τη ΝΔ».