Θεσσαλονίκη: 27χρονος πάτησε γκάζι για να αποφύγει έλεγχο της ΕΛΑΣ, παραβίασε τον ΚΟΚ και τελικά τράκαρε

Ένας 27χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 27χρονος εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο και στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα παραβιάζοντας ποικιλοτρόπως τον Κ.Ο.Κ. και διαταράσσοντας την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Στο ύψος του Αγίου Αθανασίου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και ακινητοποιήθηκε. Ο δράστης αποπειράθηκε να διαφύγει πεζός προς παρακείμενη αγροτική περιοχή, πλην όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, του είχε αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια ικανότητας οδήγησης.