Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά στα Σελινιάτικα

Ένας άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με τον άνδρα να θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης φωτιάς στα Σελιανίτικα στην Αχαΐα.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης (16.04.2026), έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας, χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να «ξεφύγει» η φωτιά.

Μεγάλη ήταν η κινητοποιήση της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα με 12 άτομα, καθώς επίσης και μία υδροφόρα του Δήμου Αιγιαλείας.

Επί ποδός ήταν και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με βάσει την κείμενη νομοθεσία ο συλληφθείς θα βρεθεί αντιμέτωπος και με την επιβολή «τσουχτερού» διοικητικού προστίμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Εντυπωσιακό βίντεο από αεροδιακομιδή ασθενούς στη Λήμνο με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας: Σε τοπικό επίπεδο θα έμπαινα στην πολιτική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Για όλα φταίει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς – Δεν μεγάλωσα τον γιο μου για να σκοτώνει” λέει η μητέρα του 22χρονου

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Δημήτρης Σαμόλης: Ρατσιστικό και υποτιμητικό να λες σε κάποιον “είσαι γκέι και δεν σου φαίνεται”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Καρυστιανού: Υποκριτική συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο 30χρονος δραπέτης που απέσπασε κινητό τηλέφωνο από 29χρονη με την απειλή μαχαιριού