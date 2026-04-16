ΗΠΑ: Πιλότοι γάβγιζαν και νιαούριζαν στον πύργο ελέγχου – Κινδυνεύουν με απόλυση – Βίντεο

Ξινή αναμένεται να βγει η πλάκα δύο πιλότων στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέγκαν, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, που «γάβγιζαν» και «νιαούριζαν» ο ένας στο άλλον ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου.

Οι πιλότοι των American και Delta Airlines στις ΗΠΑ μιμούνταν ήχους ζώων ο ένας στο άλλον ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να τους ζητάει να δείξουν επαγγελματισμό. «Πρέπει να είστε επαγγελματίες πιλότοι». Η επίπληξη όχι μόνο δεν τους πτόησε αλλά προκάλεσε ακόμη περισσότερα «νιάου» και γαβγίσματα.

“Meow, meow!” Pilots heard making cat sounds over an air traffic control frequency on Sunday were quickly scolded, with someone else on the frequency telling them, “You guys need to be professional pilots.” pic.twitter.com/ynRH8HnYg0 April 15, 2026

Η πράξη των δύο πιλότων προκάλεσε αντιδράσεις και σύμφωνα με δημοσιεύματα κινδυνεύουν ακόμα και με απόλυση.

Σε ανακοίνωσή της, η FAA τόνισε ότι οι κανονισμοί απαγορεύουν στους πιλότους να εμπλέκονται σε μη ουσιώδεις συνομιλίες κάτω από τα 10.000 πόδια και ότι διερευνά κάθε πιθανή παραβίαση.

Η υπηρεσία σημείωσε ότι το ηχητικό προέρχεται από τρίτη πηγή και θα εξεταστεί αφού επαληθευτεί.