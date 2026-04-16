MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Πιλότοι γάβγιζαν και νιαούριζαν στον πύργο ελέγχου – Κινδυνεύουν με απόλυση – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ξινή αναμένεται να βγει η πλάκα δύο πιλότων στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέγκαν, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, που «γάβγιζαν» και «νιαούριζαν» ο ένας στο άλλον ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου.

Οι πιλότοι των American και Delta Airlines στις ΗΠΑ μιμούνταν ήχους ζώων ο ένας στο άλλον ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να τους ζητάει να δείξουν επαγγελματισμό. «Πρέπει να είστε επαγγελματίες πιλότοι». Η επίπληξη όχι μόνο δεν τους πτόησε αλλά προκάλεσε ακόμη περισσότερα «νιάου» και γαβγίσματα.

Η πράξη των δύο πιλότων προκάλεσε αντιδράσεις και σύμφωνα με δημοσιεύματα κινδυνεύουν ακόμα και με απόλυση.

Σε ανακοίνωσή της, η FAA τόνισε ότι οι κανονισμοί απαγορεύουν στους πιλότους να εμπλέκονται σε μη ουσιώδεις συνομιλίες κάτω από τα 10.000 πόδια και ότι διερευνά κάθε πιθανή παραβίαση.

Η υπηρεσία σημείωσε ότι το ηχητικό προέρχεται από τρίτη πηγή και θα εξεταστεί αφού επαληθευτεί.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 35 λεπτά πριν

Γκάφα Κύπριου παρουσιαστή: Έβαλε την πιστωτική του κάρτα κατά λάθος σε φακελάκι γάμου

ΣΧΕΣΕΙΣ 14 ώρες πριν

Choremancing: Eίναι ο νέος τρόπος να βγαίνουμε ραντεβού ή το τέλος του ρομαντισμού;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ο Οζντόεφ ανανεώνει με τον ΠΑΟΚ για έναν χρόνο σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το έθιμο αιώνων που αναβιώνει την Κυριακή του Θωμά στα κοιμητήρια της Καλαμαριάς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πένθος στη Ρεάλ Μαδρίτης: “Έφυγε” ο θρυλικός Εμίλιο Σανταμαρία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Άρης: Το τεράστιο κορεό που σηκώθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου – Δείτε εικόνες