Κρατούμενος δραπέτευσε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία
Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την απόδραση κρατούμενου από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης όταν αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα -με καταγωγή από τη Μολδαβία- στη ΔΕΕ για αποτυπώματα και φωτογραφίες.
Τότε, ο κρατούμενος βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.
Να σημειωθεί πως ο άνδρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.
Πηγή: protothema.gr