Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Όταν είναι να με φέρει κάτι σε δύσκολη θέση, ξέρω να βάζω τα όρια μου

THESTIVAL TEAM

Ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Gala και τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαϊωάννου με αφορμή τη θεατρική και τηλεοπτική του παρουσία αυτή τη σεζόν.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο ταλαντούχος ηθοποιός εξήγησε για ποιο λόγο πλέον έχει μάθει να βάζει τα όρια του τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στις αδιάκριτες ερωτήσεις που ενδεχομένως να δέχεται σε συνεντεύξεις.

Υπάρχει κάτι που δεν έχετε πει ποτέ σε συνέντευξη και θα θέλατε να το πείτε; Κάτι που λέτε “μα, γιατί δεν με ρωτάνε αυτό;”, κάτι που σας δυσκολεύει ή που θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας;

Όχι, τίποτα. Είμαι του αυτοσχεδιασμού.

Σας έχει φέρει σε δύσκολη θέση κάτι που σας ρώτησαν;

Και πάλι όχι. Όταν είναι να με φέρει κάτι σε δύσκολη θέση, ξέρω να βάζω τα όρια μου. Το έχω δουλέψει αυτό.

Συνήθως η αδιακρισία αφορά τη δουλειά ή τα προσωπικά;

Τα προσωπικά πιο πολύ. Όταν μπαίνεις σε πολύ βαθιά μονοπάτια, βρίσκεις τοίχο.

Γιατί βάζετε όρια στα προσωπικά σας;

Είναι θέμα αυτοεκτίμησης. Όλοι οι άνθρωποι, νομίζω, παλεύουμε με την αυτοεκτίμηση. Και όταν αρχίσεις να εκτιμάς τον εαυτό σου, δυσαρεστείς άλλους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μεγαλώνουμε για να ευχαριστούμε τους πάντες. Όταν όμως μπει στη μέση η αυτοεκτίμηση, αρχίζεις να αυτοαναιρείσαι. Γι’ αυτό βάζεις όρια, για να είσαι εσύ καλά. Στο τέλος, μόνος σου κοιμάσαι, με τις σκέψεις σου, με τις τύψεις σου.

Νικολάκης Ζεγκίνογλου

