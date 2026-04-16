Ο Κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει αύριο στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση και με την Κ. Γκίλφοϊλ

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ θα συμμετάσχει αύριο, Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν από κοινού ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Κιρ Στάρμερ, θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 το μεσημέρι.

Λίγο αργότερα, στις 16:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ αργότερα, στις 18:30, θα υποδεχτεί τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσεϊν αλ Σεϊχ.