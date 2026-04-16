Η Φαίη Σκορδά βούρκωσε on air για το σκυλάκι της που πέθανε: “Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου”

THESTIVAL TEAM

Η Φαίη Σκορδά μίλησε για την απώλεια του αγαπημένου της τετράποδου φίλου στην εκπομπή «Buongiorno» και βούρκωσε από συγκίνηση, τονίζοντας ότι τα κατοικίδια είναι μέλη οικογένειας.

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA την Πέμπτη (16.04.2026) αναφέρθηκε στον θάνατο του σκύλου της, Μίκυ, ο οποίος δε βρίσκεται πλέον κοντά της. Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά σημείωσε, βουρκωμένη, ότι πήγε να βρει τον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει επίσης από τη ζωή.

Η παρουσιάστρια μαζί με τα μέλη της τηλεοπτικής της παρέας συμφώνησαν ότι τα κατοικίδια δεν είναι απλώς ζώα, αλλά μέλη της οικογένειας που διαθέτουν ψυχή. Έτσι ο θάνατός τους αφήνει ένα μεγάλο κενό.

«Είπα και το πρωί για το σκυλί, το σκεφτόμουνα, δεν θα το έλεγα, γιατί έχει περάσει και καιρός. Όταν δένεσαι με ένα ζώο… Δεν είναι ζώα, είναι μέλη της οικογένειας. Ο Μίκι ήταν πολλά! Όταν φεύγει λοιπόν…», άρχισε να λέει η Φαίη Σκορδά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πήραν νέο κατοικίδιο, υπογραμμίζοντας: «Μεγάλωσε η οικογένειά μας σήμερα, το όνομα δεν το έχουμε βρει ακόμα. Κι επειδή θα με ρωτούν στο Instagram, δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί δεν είμαι έτοιμη. Όπως το βλέπετε, δεν είμαι έτοιμη ακόμα».

Επίσης η Φαίη Σκορδά συνέχισε να μιλάει για τον Μίκυ που έχασε..

«Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου», δήλωσε βουρκωμένη.

Φαίη Σκορδά

