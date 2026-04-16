Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν τραυματία στον Εύοσμο – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 19:15, στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δίκυκλο όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.