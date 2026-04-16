Γ. Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο

Για «διολίσθηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα στην Ελλάδα.

«Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το κράτος δικαίου. Αν θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε μία μόνο αναφορά η διολίσθηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό μπορεί να γίνει με την χτεσινοβραδινή επίθεση του Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη στην εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα στην Ελλάδα κ. Πόπη Παπανδρέου, στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του και συνεχίζει:

«Ο Α. Γεωργιάδης, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα παραδοσιακά με το ψέμα, ισχυρίστηκε στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η έρευνα της κ. Παπανδρέου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε επειδή “κρίνεται η ανανέωση της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της”. Η ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου όμως έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2025 για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το Νοέμβριο του 2030».

«Η συχνότητα και η βαρύτητα των ψεμάτων που εξαπολύονται από τους Υπουργούς της κυβέρνησης για να επιτεθούν στους θεσμούς του κράτους δικαίου που τους ελέγχουν είναι πρωτοφανής. Με τον ίδιο τρόπο επιτέθηκαν στις ανεξάρτητες αρχές (ΑΔΑΕ και Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), σε δημοσιογράφους που ασκούν κριτική, σε οργανώσεις για τα δικαιώματα και τους πρόσφυγες, σε πολιτικά κόμματα και ο κατάλογος είναι μακρύς», τονίζει ο Γ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας πως ο «Α. Γεωργιάδης το έχει κάνει σύστημα. Κάθε φορά που μιλάει οι πιθανότητες αυτό που λέει να είναι ψέμα, είναι μεγαλύτερες από το να είναι αλήθεια».

«Χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδιο του Τραμπ και του Όρμπαν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν νιώθει καμία ντροπή να εξαπολύει ψεύδη για να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα, μήπως και μπερδέψει την κοινή γνώμη και συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλα και την διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος προσωπικά για τον θεσμικό κατήφορο και την μετατροπή της Ελλάδας σε μία αυταρχική δημοκρατία», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Αναμένουμε τα σημερινά ψέματα του Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου».

