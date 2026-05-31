Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ακολουθεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ όταν πιέζεται

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται σήμερα να αναγνωρίζει ως «δίκαιο αίτημα» μια πρόταση που, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση είχε απορρίψει στο παρελθόν όταν κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

«Ο Πρωθυπουργός που σήμερα κάνει λόγο για δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, ήταν εκείνος που επέκρινε ως “λαϊκιστή” τον Νίκο Ανδρουλάκη κάθε φορά που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθετε τη σχετική τροπολογία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις» και «σύρεται στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ όταν δυσκολεύεται».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ακόμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή, υποστηρίζοντας πως εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί λίγους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα «παράδοξο μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνική ευημερία», υποστηρίζοντας ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες δεν μεταφράστηκαν ποτέ σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών συνεχίζει να υποχωρεί εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της αναντιστοιχίας μεταξύ εισοδημάτων και κόστους ζωής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση του κόστους στέγασης, καθώς και στις υψηλές τιμές ενέργειας, καυσίμων και βασικών αγαθών.

Ο κ. Τσουκαλάς περιέγραψε την ελληνική οικονομία ως «οικονομία δύο ταχυτήτων», στην οποία –όπως είπε– ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες επωφελούνται από την αύξηση των τιμών ακινήτων, την τουριστική ανάπτυξη και τις ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς, την ώρα που τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υγεία, την εκπαίδευση και το συνταξιοδοτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, η ενίσχυση της παραπαιδείας και η μείωση της πραγματικής αξίας των συντάξεων εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε το πολιτικό σχέδιο του κόμματος απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως «πολιτική μιας Ελλάδας για λίγους», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εγγυάται «με σχέδιο, συνέπεια και αξιοπιστία» μια ανάπτυξη που θα κατανέμεται δίκαια προς όφελος όλων των πολιτών και «μια Ελλάδα για όλους».