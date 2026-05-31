Στην Τούμπα τα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου για το Nations League

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ θα συνεδριάσει την Τρίτη (02/06) και αναμένεται να λάβει την απόφαση ότι τα δύο πρώτα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου για το Nations League θα πραγματοποιηθούν στην Τούμπα.

Πρόκειται για τις αναμετρήσεις της Εθνικής ποδοσφαίρου κόντρα σε Ολλανδία (01/10) και Γερμανία (04/10), με τον κόσμο από την Θεσσαλονίκη να έχει την ευκαιρία να δει από κοντά την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κόντρα στα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το τελευταίο παιχνίδι που είχε δώσει η Εθνική Ελλάδας στην Τούμπα ήταν το 2021, όταν ήρθε ισόπαλη με τη Γεωργία στην προκριματική φάση του Μουντιάλ του 2022, ενώ η αμέσως προηγούμενη ήταν το μακρινό 1976.

