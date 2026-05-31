Λουτσέσκου: Δεν μετάνιωσα που επέστρεψα στον ΠΑΟΚ, λειτουργώ συναισθηματικά

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πολλές φορές έχει αναφερθεί στο συναισθηματικό δέσιμο που έχει με τον ΠΑΟΚ.

Αυτό ουσιαστικά επανέλαβε με αφορμή ερωτήσεις που δέχθηκε από συμπατριώτες του, φίλους του ποδοσφαίρου και που κλήθηκε να τις απαντήσει στο κανάλι YouTube της Orange Sport Romania.

Έτσι όταν ρωτήθηκε για το αν θα επέστρεφε στη Ρουμανία για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του ως προπονητής, σημείωσε: «Δεν μου φαίνεται… νορμάλ να απαντάω σε τέτοιου είδους υποθετικές ερωτήσεις. Είμαι επαγγελματίας προπονητής, κάνω με τεράστιο πάθος τη δουλειά μου, όπου κι αν εργάζομαι. Δίνω τα πάντα για την ομάδα που προπονώ. Υπό αυτήν την έννοια, όλα φαντάζουν πιθανά. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι απόλυτος. Δεν ξέρεις πόσο διαφορετική θα είναι η επόμενη από την προηγούμενη ημέρα που έκανες μία δήλωση. Στη ζωή είναι κάπως διαφορετικά, το ελέγχεις.

Στο ποδόσφαιρο είσαι μπροστά στον κόσμο, μπροστά στα media, είναι περίπλοκο. Από τη στιγμή που κάνεις μία δήλωση, είναι δύσκολο να την πάρεις πίσω» και συνέχισε: «Δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω στρατηγική, λειτουργώ περισσότερο συναισθηματικά. Και το καλύτερο παράδειγμα γι΄ αυτό που σας λέω είναι ο ΠΑΟΚ. Επέστρεψα εκεί που είχα μεγάλη επιτυχία, εκεί όπου κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούμε να πετύχουμε ξανά και ίσως οι περισσότεροι να με συμβούλευαν να μην το κάνω.

Όμως εγώ ανέτρεξα στις όμορφες στιγμές που ζήσαμε και δεν το μετάνιωσα. Υπό αυτήν την έννοια, η Ρουμανία είναι η πατρίδα μου, εκεί μεγάλωσα, μου έδωσε πολλά, θα μπορούσα να επιστρέψω κάποια στιγμή που θα είμαι “ελεύθερος”. Οπότε δεν τίθεται θέμα κινήτρου για να επιστρέψω στο σπίτι μου, αλλά αυτήν την στιγμή νιώθω ότι βρίσκομαι στο σωστό μονοπάτι»

