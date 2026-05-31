Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 28χρονος, έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λαμία, με έναν 28χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από πτώση.
Σύμφωνα με lamiareport.gr, ο 28χρονος έπεσε από ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας σε συνοικία της νότιας Λαμίας.
Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, κατά τις ίδιες πηγές.
Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.
