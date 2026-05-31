Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσίασε με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες σε φιλικό αγώνα στη Βουδαπέστη – Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη και δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, στο περιθώριο του Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ.

Σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Βουδαπέστη και το γήπεδο του τελικού του Champions League, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε ποδοσφαιρικά παπούτσια και αγωνίστηκε ως μεσοεπιθετικός, δείχνοντας ότι το… κατέχει και στο ποδόσφαιρο, πέραν του μπάσκετ, όπου είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA.

Ο “Greek Freak” έδειξε την τεχνική του, αλλά έκανε και μία σειρά από εξαιρετικές ντρίμπλες, εντυπωσιάζοντας όσους τον παρακολούθησαν, αλλά και τους χρήστες των social media, αφού το σχετικό video έγινε viral.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιζε μικρός ποδόσφαιρο, όπως και ο πατέρας του, με το μπάσκετ να έρχεται αργότερα στη ζωή του.

