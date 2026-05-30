Λίβανος: Ο πρωθυπουργός καταγγέλλει την “άνευ προηγουμένου” κλιμάκωση του Ισραήλ και ζητά κατάπαυση του πυρός

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε σήμερα «την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ –στις οποίες αντιτίθεται τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ– εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι «ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος» για τον Λίβανο.

«Υπό το φως της επικίνδυνης και άνευ προηγουμένου ισραηλινής κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, είναι αναγκαίο να εντείνουμε τις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε μια γρήγορη και πραγματική κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει πολιτική «καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας», ότι «καταστρέφει πόλεις και χωριά και ωθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους», τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια, ούτε σταθερότητα».

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν από τον Απρίλιο, εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα «δεν είναι εγγυημένα» όμως αυτή είναι «η λιγότερο δαπανηρή οδός για τη χώρα και τον λαό μας».

Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών, στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων αφού ξέσπασε ο πόλεμος, στις 2 Μαρτίου. Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ΗΠΑ μετά τη συνάντηση δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός. Τις τελευταίες ημέρες ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, όπου λέει ότι στόχος του είναι η Χεζμπολάχ, την οποία θέλει να αφοπλίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ