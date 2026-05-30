Άννα Βίσση: Της έκαναν αλκοτέστ και έμεινε κι η ίδια άφωνη από το τι έδειξε

Στη διαδικασία του αλκοτέστ σε έναν τυπικό έλεγχο στο πέρασμά της από νησί υποβλήθηκε η Άννα Βίσση.

Η τραγουδίστρια τις προηγούμενες μέρες έκανε ένα πέρασμα από την Τήνο και φαίνεται -αν κρίνουμε κι από το περιβάλλον γύρω της στο βίντεο- πως σε μια από τις βόλτες της σε πιο κεντρικά σημεία του νησιού βράδυ, τη σταμάτησε η αστυνομία σε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο αλκοτέστ από αυτούς που γίνονται πια συνέχεια και στις μεγάλες πόλεις αλλά και στην επαρχία.

Και φαίνεται πως μάλλον ήταν η πρώτη της φορά, αφού ζήτησε οδηγίες για το πώς πρέπει να το κάνει και την πρώτη φορά κιόλας δεν το πε΄τυχε… Της κόπηκε κι η ανάσα τόσο πολύ δυνατά που φύσηξε… Με υπομονή ο αστυνομικός της έκανε επίδειξη πώς πρέπει να φυσήξει στο μηχάνημα και η Άννα το επανέλαβε όχι μία, αλλά δύο φορές μέχρι να δείξει αποτέλεσμα. Που ήταν μηδέν!

Άφωνη κι η ίδια αμέσως ρώτησε… “Τι εννοείς μηδέν; Έχω πιει δύο ποτηράκια” με τον αστυνομικό να της εξηγεί πως μάλλον είναι πιο ανθεκτική στο αλκοόλ. Που δεν πίνει ιδιαίτερα απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αφού η Άννα Βίσση είναι “στρατιώτης” στην πειθαρχία και φροντίζει με ευλαβικές συνήθειες το σώμα της και τον οργανισμό της. Εξ’ ου και βγάζει πρόγραμμα ωρών με φωνή καμπάνα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Πηγή: womenonly.gr