MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Θέλω να είναι στη ζωή μου ο Θεός, σβήνει το “εγώ” μου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τη σύνδεσή με τη θρησκεία υπογράμμισε η Ιουλία Καλλιμάνη. Αναφερόμενη στην πίστη της στον Θεό, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι έχει κεντρική θέση στη ζωή της. Όπως είπε, η προσευχή τη γαληνεύει, τη βοηθά να απομακρύνει τις σκοτεινές σκέψεις και λειτουργεί για εκείνη ως τρόπος να κρατά το «εγώ» της υπό έλεγχο.

Η Ιουλία Καλλιμάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, και στάθηκε μεταξύ άλλων στην πίστη της και σε όσα προσφέρει αυτή στη ζωή της. Πιο συγκεκριμένα, εκμυστηρεύτηκε ότι: «Η θρησκεία έχει τον κυριότερο ρόλο. Είναι το άλφα και το ωμέγα για εμένα. Το να κάνω την προσευχούλα μου το βράδυ, βουβά από μέσα μου, το Πάτερ Ημών δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια, νιώθω ότι μου παίρνει όλα μου τα σκοτεινά και τα μαύρα. Μου μαλακώνει την καρδούλα αυτό. Γι’ αυτό θέλω να είναι πάντα στη ζωή μου ο Θεός και ο Χριστός και τους επικαλούμαι. Μου σβήνει το ”εγώ” που το θέλουμε σε αυτή τη δουλειά, αλλά με ένα όριο».

Ιουλία Καλλιμάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Από σήμερα ξεκινά η επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα – Τα δρομολόγια

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το “Turkaegean”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα απάτης με τη μέθοδο του “λογιστή”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Τζιτζικώστας: Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν μικρή αύξηση των τουριστικών αφίξεων στην Ευρώπη σε σχέση με πέρσι, παρά την κρίση

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί για “νέο μαζικό πλήγμα” από τη Ρωσία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Μπούτσκος: Βούρκωσε μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός – “Ήμασταν πολεμιστές, όχι επισκέπτες”