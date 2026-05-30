Ιουλία Καλλιμάνη: Θέλω να είναι στη ζωή μου ο Θεός, σβήνει το “εγώ” μου

Τη σύνδεσή με τη θρησκεία υπογράμμισε η Ιουλία Καλλιμάνη. Αναφερόμενη στην πίστη της στον Θεό, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι έχει κεντρική θέση στη ζωή της. Όπως είπε, η προσευχή τη γαληνεύει, τη βοηθά να απομακρύνει τις σκοτεινές σκέψεις και λειτουργεί για εκείνη ως τρόπος να κρατά το «εγώ» της υπό έλεγχο.

Η Ιουλία Καλλιμάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, και στάθηκε μεταξύ άλλων στην πίστη της και σε όσα προσφέρει αυτή στη ζωή της. Πιο συγκεκριμένα, εκμυστηρεύτηκε ότι: «Η θρησκεία έχει τον κυριότερο ρόλο. Είναι το άλφα και το ωμέγα για εμένα. Το να κάνω την προσευχούλα μου το βράδυ, βουβά από μέσα μου, το Πάτερ Ημών δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια, νιώθω ότι μου παίρνει όλα μου τα σκοτεινά και τα μαύρα. Μου μαλακώνει την καρδούλα αυτό. Γι’ αυτό θέλω να είναι πάντα στη ζωή μου ο Θεός και ο Χριστός και τους επικαλούμαι. Μου σβήνει το ”εγώ” που το θέλουμε σε αυτή τη δουλειά, αλλά με ένα όριο».