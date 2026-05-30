Μπούτσκος: Βούρκωσε μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός – “Ήμασταν πολεμιστές, όχι επισκέπτες”

Με βουρκωμένα μάτια, ακούγοντας τους φίλους του ΠΑΟΚ να τον αποθεώνουν ρυθμικά φωνάζοντας το όνομά του, ο Παντελής Μπούτσκος δεν έκρυψε την περηφάνια του για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ!

“Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, συγχαρητήρια αρχικά στον Παναθηναϊκό, είναι μία ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση, έχει παίκτες με χαρακτήρα και πήρε δίκαια την πρόκριση.

Εμείς από την πλευρά μας, πολεμήσαμε, εδώ και τρεις μήνες, κάθε τρεις ημέρες, κάναμε και μία υπέρβαση. Δείξαμε τον χαρακτήρα μας στο ΟΑΚΑ, έχουμε βέβαια ένα αίσθημα πως μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό.

Είμαστε περήφανοι για τη θέση που πήραμε, σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, απέναντι σε πολύ ποιοτικές ομάδες. Κάναμε μία φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένοι, χωρίς να έχουμε περιθώρια λάθους, πολεμήσαμε.

Συγχαρητήρια σε όλο το γκρουπ, χτίσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, όλο το σταφ δούλεψε φανταστικά. Ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκιέρι, που μου έδειξε εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να καθοδηγήσω αυτό το γκρουπ παικτών, έχοντας μία διοίκηση που μας στήριξε σε κάθε μας βήμα. Ολόκληρος ο οργανισμός έκανε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Η πορεία στην Ευρώπη ήταν ένα ακόμα ωραίο ταξίδι, βγάλαμε έξω τη Μούρθια που ήταν δεύτερη στην Ισπανία και είχε να χάσει 5 μήνες, παίξαμε έναν τελικό με την Μπιλμπάο, μας έμεινε ένα μικρό τραύμα, αλλά δώσαμε ότι είχαμε, Ελπίζω να μείνει στη συνείδηση του κόσμου πως ήμασταν πολεμιστές και όχι επισκέπτες.

Η αποστολή ήταν πολύ δύσκολη, έπρεπε να αφήνουμε έξω τα συναισθήματά μας και κάθε τρεις ημέρες να διαχειριστούμε έναν αγώνα. Είχαμε ως οδηγό την περσινή χρονιά, στην οποία όμως κάναμε αρκετές ήττες. Φέτος, ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο, δεν στραβοπατήσαμε ποτέ και μέσω μίας πολύ μεθοδικής δουλειάς, φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού.

Λένε πως σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός, αλλά εκτός από αυτό ήμασταν μία μεγάλη παρέα” τόνισε μεταξύ άλλων ο προπονητής του ΠΑΟΚ!