Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί για “νέο μαζικό πλήγμα” από τη Ρωσία
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα «ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, την πρωτεύουσα που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.
«Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα. Να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας», προέτρεψε τους συμπατριώτες του, με ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.