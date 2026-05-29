Κατερίνα Λιόλιου: Η on camera συγγνώμη του συντρόφου της, η ιστορία του “Νοικιάστηκε” και οι οπαδοί της… ΑΕΚ

Για τη σχέση τους, τις παραξενιές και το αν υπάρχει ζήλια μίλησαν το βράδυ της Πέμπτης η Κατερίνα Λιόλιου και ο σύντροφός της Χάρης Παπατζανής στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ενώπιος Ενωπίω» με καλεσμένη την τραγουδίστρια.

Μιλώντας για τη σχέση του με την Κατερίνα Λιόλιου, ο Χάρης Παπατζανής, ο οποίος είναι Head Manager Of Bookings and Productions στην Panik Records είπε «η πρώτη γνωριμία είναι αρκετά παλιά. Αν θυμάμαι ήταν το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event. Την ήξερα ως καλλιτέχνιδα από το The Voice και τις συνεργασίες της με Βέρτη και Ρέμο και θυμάμαι ότι τότε με την παρέα μας ήμασταν φαν του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της και λέγαμε “πάμε από την αρχή να δούμε την Κατερίνα”».

«Ένιωθα ότι αυτό το νεαρό κορίτσι τότε είχε μεγάλο εύρος ρεπερτορίου και μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Θυμάμαι ένα live στην Κύπρο που δεν είχε μεγάλη προσέλευση και η Κατερίνα έλεγε “δεν θα τα καταφέρω δεν θα κάνω καριέρα”. Ήταν πάντα μαχήτρια, δεν ήταν εξοικειωμένη με την ιδέα της ήττας. Όταν κατάλαβε ότι χωρίς λάθη και αστοχίες δεν μπορεί να έρθει μια μεγάλη επιτυχία, τότε ξεκλείδωσε και βρήκε τον πραγματικό της εαυτό στη σκηνή» συμπλήρωσε ο Χάρης Παπατζανής.

Ο ίδιος, μάλιστα, της ζήτησε «συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει. Είτε από άγχος, είτε από την κοινή μας ανάγκη να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά. Παράλληλα όμως να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσες τον χώρο και την εμπιστοσύνη να μπορέσω να αναπτύξω και να ανακαλύψω νέες δεξιότητές μου και να τις κάνω επάγγελμα»

Μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τη σύντροφό του είπε ακόμα «θεωρώ ότι στο δισκογραφικό κομμάτι είχε άποψη και γνώριζε το επόμενο βήμα. Θυμάμαι το τραγούδι “Πάω στο νησί” και στην αρχή είχε απογοητευτεί λέγοντας “γιατί το έβγαλα; Δεν κουνιέται, δεν το αγαπάει ο κόσμος”, και πλέον στο λαϊκό της πρόγραμμα που λέει τα νησιώτικά, είναι αυτο που τραγουδάει ο κόσμος».

«Είναι μια ροκ ντίβα της λαϊκής μουσικής σκηνής. Ό,τι και να της έχει συμβεί, μπορεί να είναι άρρωστη, κουρασμένη, να έχει φαρυγγίτιδα, θα ανέβει στην πίστα και εκεί βλέπεις άλλον άνθρωπο» κατέληξε για την Κατερίνα Λιόλιου.

Η τραγουδίστρια, πάντως, εξομολογήθηκε ότι από τη μεριά του συντρόφου της «δεν υπάρχει καθόλου ζήλια, θεωρώ ότι είναι εμπιστοσύνη και στον χαρακτήρα του. Το αποκλείω να σιγοβράζει μέσα του, είναι κουλ με αυτό».

«Εγώ λίγο περισσότερο διεκδικώ, δεν έχω ψάξει, όμως, ποτέ κινητό, τα προσωπικά δεδομένα τα σέβομαι. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει ευτυχώς υγεία» πρόσθεσε η Κατερίνα Λιόλιου.

Αποκάλυψε, τέλος, ότι τραγούδι με το οποίο έχει συνδεθεί περισσότερο είναι το «Νοικιάστηκε» σχολιάζοντας χαμογελαστή «νομίζω ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα κάνουν καιρό να μου μιλήσουν».

Εξιστορώντας πώς έφτασε να το τραγουδήσει είπε «το τραγούδι αυτό είναι σημαντική στιγμή γιατί το είχα ντεμάρει λίγο μετά την καραντίνα. Είχα πάει στο στούντιο του Δήμου Αναστασιάδη που μου δειγμάτισε άλλα τραγούδια που δεν μου ταίριαξαν. Κουβέντα στην κουβέντα, του είπα να μου δείξει παλαιότερα τραγούδια μην φύγω έτσι. Μου το έπαιξε, ανατρίχιασα ολόκληρη και του είπα “αυτό θέλω” και ένιωσα ότι ήταν μια επιλογή που μου βγήκε σε καλό».