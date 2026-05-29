

Ο Μεντβέντεφ απειλεί την ΕΕ: “Βουλώστε το, συμμετέχετε άμεσα στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, μην κοιμάστε ήσυχοι”

THESTIVAL TEAM

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επιχείρησε σήμερα (29.05.2026) με το γνωστό ταπεραμέντο του να απαντήσει στην ομοβροντία των δηλώσεων καταδίκης – τόσο από ΕΕ όσο και από NATO – του πλήγματος πολυκατοικίας στη Ρουμανία από ρωσικό drone.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ούτε λίγο ούτε πολύ κάλεσε όχι μόνον του Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και τους πολίτες της ΕΕ να «το βουλώσουν» καθώς θεωρεί ότι δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν, με αφορμή τις αντιδράσεις και την κατακραυγή που προκάλεσε το ρωσικό drone που χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

Κατά την λογική του οι ευρωπαϊκές χώρες, κατά συνέπεια και οι πολίτες τους, «συμμετέχουν άμεσα στον πόλεμο κατά της Ρωσίας», όπως χαρακτηρίζει τον πόλεμο που ξεκίνησε μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Τα ευρωπαϊκά drones, τα ανταλλακτικά τους, άλλα όπλα, πόσο μάλλον οι πληροφορίες, συμμετέχουν καθημερινά σε επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Οι ενέργειές τους προκαλούν ζημιές σε κατοικημένες πολυκατοικίες, όπου σκοτώνονται άμαχοι», υποστηρίζει ο Μεντβέντεφ.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας επί της ουσίας απειλεί τους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εγκαθίστανται παραγωγές drones για τις ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ότι «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι».

«Λοιπόν, κλείστε το στόμα σας. Και αυτό είναι ακόμα μόνο η αρχή!», αναφέρει ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: OnAlert.gr

