Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός που ξέχασαν ανήλικη ΑΜΕΑ μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

Στη σύλληψη δύο ατόμων με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορούνται ότι ξέχασαν μία ανήλικη ΑΜΕΑ εντός του οχήματος για διάστημα δύο ωρών!

Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία έκθεση ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ η 52χρονη μητέρα του 17χρονου κοριτσιού είχε υποβάλει έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη παρέμεινε για διάστημα δύο ωρών εντός του λεωφορείου που είχε επιβιβαστεί από την μητέρα της, χωρίς να μετεπιβιβαστεί από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις δύο συλλήψεις

“Πρωινές ώρες σήμερα (29-05-2026), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας 52χρονης ημεδαπής, εντόπισαν και συνέλαβαν 58χρονο ημεδαπό και 46χρονη ημεδαπή για έκθεση ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι βραδινές ώρες χθες η 52χρονη είχε υποβάλει έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως”.