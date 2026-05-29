Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι δύο συλληφθέντες που ξέχασαν ανήλικη ΑΜΕΑ μέσα σε λεωφορείο

Δίωξη για έκθεση ανηλίκου, από κοινού, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των δύο συλληφθέντων, μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη (ΑμεΑ) κόρη της σε λεωφορείο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη συνοδό- εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ