MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι δύο συλληφθέντες που ξέχασαν ανήλικη ΑΜΕΑ μέσα σε λεωφορείο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δίωξη για έκθεση ανηλίκου, από κοινού, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των δύο συλληφθέντων, μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη (ΑμεΑ) κόρη της σε λεωφορείο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη συνοδό- εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑμεΑ Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 42 δευτερόλεπτα πριν

Δημοσκόπηση: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, στο 12,8% ο Τσίπρας – “Μάχη” Ανδρουλάκη και Καρυστιανού

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Αττικόν: “Σαφής ύφεση στα κρούσματα νοροϊού – Ασυμπτωματικοί πια όσοι ασθενείς τέθηκαν σε απομόνωση”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Οδηγός αυτοκινήτου έπεσε σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ – Δύο τραυματίες στο τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων του Μαΐου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 8 ώρες πριν

Food Art Festival: Το πιο γευστικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έρχεται από σήμερα στον Εύοσμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 61χρονη που πουλούσε “μαϊμού” ρούχα σε λαϊκή αγορά