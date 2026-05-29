Κανέλλη για Τσίπρα: Όταν βάζεις το κοινό στο ύψος της μύτης του ποδιού σου, δείχνεις που έχεις γραμμένο τον λαό

Σε πλήρη αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το όνομα ΕΛΑΣ για το κόμμα του και τις σκηνοθετικές επιλογές που έκανε στο Θησείο, προχώρησε η Λιάνα Κανέλλη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «όταν βάζεις το κοινό στο ύψος της μύτης του ποδιού σου, δείχνεις που έχεις γραμμένο τον λαό», προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «αποτοξινώνεται από τον εαυτό του που συγκυβέρνησε με τον Καμμένο», χωρίς παράλληλα να αποκλείει συνεργασία του με την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Το όνομα ΕΛΑΣ μπορεί να προβληματίσει μόνο τν κυρία Δημογλίδου όταν θα βγαίνει ως εκπρόσωπος της ΕΛΛ.ΑΣ. (Ελληνική Αστυνομία). Ο ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) να κινδυνεύσει από αυτή την ΕΛΑΣ αποκλείεται. Ποτέ δεν κινδύνευσε ένα κομμάτι πολύ σοβαρό της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής αντίστασης από κάποιον που η προσπάθειά του του είναι να βγάλει το λαϊκός από το ΕΛΑΣ» είπε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής του ΚΚΕ.

Κατά την κυρία Κανέλλη «όλη η ιστορία αυτή είναι μια καπηλευτική διαδικασία. Πιστεύω ότι η σκέψη του (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα) είναι πολύ αφελής. Εγώ θεωρώ ότι η έμπνευσή του ήταν ένα κομμάτι του πανικού του συστήματος που στηρίζει τον Τσίπρα όταν βγήκαν οι φωτογραφίες της Καισαριανής. Οι φωτογραφίες της Καισαριανής (σ.σ. με τους 200 που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς) δεν επιτρέπουν να καπηλευτεί πράγματα με έναν ύπουλο αντικομμουνισμό που δεν φαίνεται».

Εξηγώντας το σκεπτικό της η βουλευτής του ΚΚΕ είπε «οι φωτογραφίες αυτές απέδειξαν ένα πραγματικό πατριωτισμό Επομένως τι χρειάζεσαι επειγόντως ως σύστημα; Ένα νέο πατριωτισμό. Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανείς πολιτικός που έχει υπονομεύσει τη χώρα για 99 χρόνια, όταν έχεις γράψει τον λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και ένα δημοψήφισμα το κάνεις από όχι, ναι. Δεν θα παίξω εγώ με τις λέξεις αυτά είναι του Αλέξης».

Συνεχίζοντας, μάλιστα, είπε ότι «ο Τσίπρας αποτοξινώνεται από τον εαυτό του, ότι δεν συγκυβέρνησε με τον Καμμένο. Θα δοκιμάσει να πάει με την Ελπίδα με οποιονδήποτε. Όταν έχεις συγκυβερνήσει με τον Καμμένο, τότε όλα είναι πιθανά».

Με αφορμή την εκδήλωση παρουσίασης της ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού στο Θησείο, η Λιάνα Καννέλη είπε «ο Τσίπρας πήγε να το παίξει βίντατζ, ντεομοντέ, σε μια σκηνή. Όταν παίρνεις το κοινό και το βάζεις στο ύψος της μύτης του ποδιού σου, δείχνεις που έχεις γραμμένος τον λαό. Όχι ΕΛΑΣ, ΜΕΛΑΣ, φτιάχνεις ΤσιπρΕΛΑΣ να τα βγάλεις πέρα. Το influencing δεν περνάει πια».

Ερωτηθείσα, τέλος, για τη Μαρία Καρυστιανού, η Λιάνα Καννέλη είπε ότι «θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα κομμάτι διαμαρτυρόμενων επί παντώς επιστητού. Αν αυτό παρουσιάζεται σαν φυσιολογικό, δεν είναι. Αν το σύστημα σου φτιάχνει 20 τερατάκια για να μην μπορείς να ξεφύγεις, δεν είναι φυσιολογικό».