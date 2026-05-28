Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, δεν με πειράζει

Για το μέλλον της σχέσης της με τον Σταύρο Σβήγκο ρωτήθηκε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, με την ηθοποιό να διευκρινίζει πως ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά τους.



Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν δύο χρόνια, αλλά δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παντρευτεί. Όπως εξήγησε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο σύντροφός της και συνάδελφός της δεν της έχει κάνει πρόταση γάμου. Ούτε εκείνη όμως την απασχολεί η ιδέα να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.



«Προς το παρόν δεν υπάρχει πλάνο να ντυθώ νύφη, εκτός αν υπάρχει και δεν το ξέρω», είπε αρχικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 27 Μαΐου.



Στη συνέχεια, η ηθοποιός δέχτηκε ερώτηση για το αν ο Σταύριος Σβήγκος της έχει κάνει πρόταση γάμου, με εκείνη να απαντά: «Δεν μου έχει κάνει. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με εκφράζει αυτό το κόνσεπτ πολύ. Το ξέρει κι ο Σταύρος».



