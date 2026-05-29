Θεσσαλονίκη: “Την ξέχασαν δεμένη με τη ζώνη και μόνη της” λέει ο πατέρας της 17χρονης ΑμεΑ που την άφησαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο

Σάλος με την υπόθεση της 17χρονης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της μητέρας της πως την ξέχασαν μέσα σε ένα λεωφορείο για δύο ώρες. Η καταγγελία αφορά δύο εργαζόμενους στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, για έκθεση ανηλίκου.

Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις το μεσημέρι της Παρασκευής, στον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό, για έκθεση της 17χρονης ΑμεΑ σε κίνδυνο.

Μιλώντας στο newsit.gr ο πατέρας της 17χρονης ΑμεΑ ανέφερε αρχικά πως «το παιδί ξεκίνησε να πάει στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας με μετεπιβίβαση. Πρώτα θα πήγαινε στο ΚΔΑΠ και μετά θα πήγαινε στο ΚΔΗΦ. Και για κάποιο λόγο, που δεν ξέρω για ποιο λόγο, την ξέχασαν τη μικρή μέσα στο λεωφορείο. Την ξέχασαν δεμένη με τη ζώνη και μόνη της. Μόνη μέσα στο λεωφορείο. Μάλιστα το παιδί δεν ήταν σε θέση να λύσει τη ζώνη ασφαλείας. Έκλεισαν την πόρτα του λεωφορείου και έφυγαν».

«Και εμείς τυχαία το ανακαλύψαμε. Από ένα άσχετο τηλέφωνο που πήραμε εμείς για κάποιο άλλο λόγο, διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν ήταν ούτε στη μία δομή ούτε στην άλλη. Δεν ξέρω αν κάποιος κατέγραφε πόσα παιδιά ήταν μέσα και πόσα βγήκαν, όμως το θέμα είναι ότι δεν ήξερε κανένας πού ήταν η κόρη μας.

Και αφού την έψαξαν μετά μας είπαν ότι ξεχάστηκε στο λεωφορείο μέσα. Για καλή μας τύχη το λεωφορείο έχει φιμέ τζάμια και μετριάζεται η θερμοκρασία, όμως είναι και κακή τύχη διότι δεν το βλέπεις απ’ έξω» είπε στη συνέχεια ο πατέρας της 17χρονης.

«Επειδή το παιδί είναι ΑμεΑ, δεν μπορούσε να λύσει τη ζώνη ασφαλείας. Μάλλον ήταν ζώνη τεσσάρων σημείων, διότι το κούμπωμα ήταν στο στήθος.

Μας ζήτησαν συγγνώμη. Σημασία δεν έχει η συγγνώμη όμως, γιατί άμα δεν ήμασταν τυχεροί στην ατυχία μας, τώρα δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί. Φαίνεται καλά το παιδί, όμως, επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα με την ίδια ταχύτητα που τα διαχειριζόμαστε εμείς, δεν ξέρω τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες» είπε στο τέλος ο πατέρας.