Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ ξέχασαν 17χρονη μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

Μια άκρως σοβαρή υπόθεση ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι ΑΜΕΑ για δύο ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο!

Συγκεκριμένα, η 52χρονη μητέρα του κοριτσιού μετέβη χθες το απόγευμα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού και υπέβαλε έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη παρέμεινε για διάστημα δύο ωρών εντός του λεωφορείου που είχε επιβιβαστεί από την μητέρα της, χωρίς να μετεπιβιβαστεί από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της.